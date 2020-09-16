В деле Ефремова объявился новый потерпевший

Приговор артисту обжаловали

Компания-владелец автомобиля, в которой погиб курьер Сергей Захаров результате в ДТП с Михаилом Ефремовым, обратилась в суд с просьбой отменить приговор виновному в инциденте.

В пресс-службе суда рассказали, что представители компании обратились с апелляционной жалобой более недели назад. Сторона просит признать себя потерпевшей в деле актера, сообщает News.ru.

Как отмечает источник, речь идет о лизинговой компании, сдававшей в аренду автомобиль, в котором и находился в тот злополучный день Сергей Захаров, погибший после столкновения с артистом в центре Москвы.

Ефремов был приговорен 8 сентября к тюремному заключению. Сам артист собирается обжаловать приговор. Известно, что он должен встретиться с новым адвокатом: от услуг прежнего правозащитника Эльмана Пашаева осужденный отказался.

Егор МАЛКОВ

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