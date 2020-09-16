СМИ раскрыли хитрый план Ефремова с новым адвокатом

СМИ раскрыли хитрый план Ефремова с новым адвокатом
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
По мнению журналистов, новый правозащитник актера останется в тени до определенного момента

8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, суд приговорил артиста к 8 годам лишения свободы. Правозащитники актера подали на аппеляцию, однако теперь защищать Ефремова будет не Эльман Пашаев, а другой адвокат. К слову, новый защитник Михаила Олеговича оказался чемпионом мира по армрестлингу, который мало известен в мире юриспруденции. В СМИ заподозрили, что такой выбор знаменитости может быть обусловлен тем, что настоящий адвокат пока не хочет "светить лицом" и перехватит дело в определенный момент. 

Как оказалось, Роман Филиппов, который теперь будет помогать актеру, является хорошим другом Евгении Давыдовой – дочери именитого юриста Петра Хархорина. 

Изначально многие думали, что именно он станет правозащитником Ефремова, поскольку Хархорин считается одним из лучших адвокатов, которые специализируются на ДТП, пишет "Московский комсомолец". 

Сам юрист никак не комментирует догадки СМИ и предпочитает отмалчиваться. 

Напомним, что сегодня в деле Ефремова появился новый потерпевший. Владелец автомобиля погибшего Захарова попросил оправдать актера. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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