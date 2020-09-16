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Михаил Ефремов заявил, что провести свое наказание в Чувашии, если не удастся добиться условного срока. Такое желание артист объяснил тем, что там его корни.
Об этом пишет телеграм-канал Life. Также ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников рассказал в "Телеграм", что Михаил Ефремов считает нужным, чтобы в стране появился Российский тюремный театр. Как отмечает агентство "ФедералПресс", знаменитость ни на что не жалуется.
Актера приговорили к восьми годам лишения свободы за ДТП, которое привело к смерти второго водителя. Ефремов намерен обжаловать решение суда, для чего выбрал нового адвоката.
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