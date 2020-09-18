В Пресненский суд поступила апелляционная жалоба

Стало известно о том, что у Михаила Ефремова поменялся адвокат. Теперь его интересы будет представлять Владимир Васильев. Правозащитник хочет обжаловать вынесенный актеру приговор.

Васильев намерен добиться того, чтобы реальный срок Ефремова заменили на условный. В поданной апелляции адвокат просит дать актеру 4 года условно, передает "СтарХит" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу вместе с доводами других адвокатов актера. Дата нового заседания пока не оглашается.

Ранее приговор Ефремову обжаловал его бывший адвокат Эльман Пашаев. Он направил в суд расширенную апелляционную жалобу с целью добиться отмены приговора, сообщает "ФедералПресс".

Напомним, 8-го сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8-ми годам в колонии общего режима. На данный момент актер находится в одном из московских СИЗО.