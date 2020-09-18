Комиссия решила, что Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики

Эльман Пашаев потерял адвокатский статус в пятый раз за свою карьеру. Такое решение приняла Адвокатская палата Северной Осетии, сообщает Федеральная палата адвокатов.

Об этом пишет РИА "Новости". По информации телеграм-канал Mash, по мнению комиссии, Пашаев нарушил этику. Минюст РФ предложил рассмотреть вопрос о статусе адвоката из-за его публичных высказываний по делу Михаила Ефремова.

Как передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", Пашаев потерял лицензию сроком на один год.

Пашаев защищал Ефремова, который попал в ДТП со смертельным исходом. В итоге артиста приговорили к восьми годам лишения свободы. Во время судебного процесса Пашаев не раз устраивал публичные скандалы.