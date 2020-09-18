Эксперт оценил шансы Ефремова выйти на свободу

Эксперт оценил шансы Ефремова выйти на свободу
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Адвокаты видят два способа освободить актера

8 сентября актера Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Правозащитники артиста подали на апелляцию, однако теперь его интересы в суде будет защищать не Эльман Пашаев, а другие адвокаты. Эксперты раскрыли способы, благодаря которым Михаила Ефремова можно будет освободить. 

Всего есть два варианта развития событий. Первый – снизить наказание по 64 и 73 статьям УК РФ (Условное осуждение). Но, считает эксперт Наталья Моросникова, такой вариант маловероятен, поскольку суд уже вынес приговор актеру. Однако шанс все равно есть. Для этого адвокатам Михаила Олеговича будет необходимо подробнее ознакомиться с материалами дела, уточняет "Московский комсомолец". 

Второй вариант более сложный, но у него больше шансов на успешную реализацию. Для этого правозащитникам актера следует вернуть дело Ефремова обратно в прокуратуру для нового рассмотрения. Для этого юристам нужно "начать надо с дисциплинарок по обоим защитникам", считает эксперт. Например, виновник смертельного ДТП должен будет доказать, что его прежний адвокат ввел его в заблуждение, а помощница Пашаева не была полноценным защитником. 

"На мой взгляд, исправить то, что сделал предыдущий адвокат Ефремова, можно только путем пересмотра дела", – подытожила Моросникова. 

Ранее Михаил Ефремов сделал первое заявление из СИЗО.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Украина предложила России начать переговоры по водоснабжению Крыма

В ответ Киев намерен выдвинуть ряд встречных условий

Не Россия: эксперт назвал главную мишень в "отравлении" Навального

Пока желаемых результатов не достигли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей