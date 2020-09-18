Адвокаты видят два способа освободить актера

8 сентября актера Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Правозащитники артиста подали на апелляцию, однако теперь его интересы в суде будет защищать не Эльман Пашаев, а другие адвокаты. Эксперты раскрыли способы, благодаря которым Михаила Ефремова можно будет освободить.

Всего есть два варианта развития событий. Первый – снизить наказание по 64 и 73 статьям УК РФ (Условное осуждение). Но, считает эксперт Наталья Моросникова, такой вариант маловероятен, поскольку суд уже вынес приговор актеру. Однако шанс все равно есть. Для этого адвокатам Михаила Олеговича будет необходимо подробнее ознакомиться с материалами дела, уточняет "Московский комсомолец".

Второй вариант более сложный, но у него больше шансов на успешную реализацию. Для этого правозащитникам актера следует вернуть дело Ефремова обратно в прокуратуру для нового рассмотрения. Для этого юристам нужно "начать надо с дисциплинарок по обоим защитникам", считает эксперт. Например, виновник смертельного ДТП должен будет доказать, что его прежний адвокат ввел его в заблуждение, а помощница Пашаева не была полноценным защитником.

"На мой взгляд, исправить то, что сделал предыдущий адвокат Ефремова, можно только путем пересмотра дела", – подытожила Моросникова.

Ранее Михаил Ефремов сделал первое заявление из СИЗО.