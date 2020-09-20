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Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова в суде, рассказал о том, что работал не бесплатно. По его словам, в сумме его гонорара "нулей много".
Точную цифру экс-адвокат не стал раскрывать, сославшись на профессиональную тайну. Он отметил, что получил такие деньги, потому что много работал, и из-за того, что вместе с ним трудились еще шесть человек. Пашаев также обратился к Ефремову и призвал его беречь себя ради семьи.
Об этом он рассказал в программе "Новые русские сенсации".
Ранее стало известно, что Пашаев лишился статуса адвоката за свои публичные заявления в ходе суда над Ефремовым. Актер получил восемь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом.
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