Точную цифру экс-адвокат актера называть не стал

Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова в суде, рассказал о том, что работал не бесплатно. По его словам, в сумме его гонорара "нулей много".

Точную цифру экс-адвокат не стал раскрывать, сославшись на профессиональную тайну. Он отметил, что получил такие деньги, потому что много работал, и из-за того, что вместе с ним трудились еще шесть человек. Пашаев также обратился к Ефремову и призвал его беречь себя ради семьи.

Об этом он рассказал в программе "Новые русские сенсации".

Ранее стало известно, что Пашаев лишился статуса адвоката за свои публичные заявления в ходе суда над Ефремовым. Актер получил восемь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом.