Остался без волос: появились подробности отношений Ефремова с сокамерниками

Остался без волос: появились подробности отношений Ефремова с сокамерниками
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист сидит с двумя соседями

Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, лишился волос в тюрьме. Стрижку ему сделал один из сокамерников. Как к актеру относятся другие заключенные, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии.

Ефремов сидит в небольшой камере с двумя соседями. В их распоряжении – телевизор, холодильник и электрочайник. Сокамерники артиста с пониманием относятся к тому, что он курит, хотя сами от этой вредной привычки не страдают, рассказал правозащитник RT.

Один из заключенных подстриг Ефремова под машину почти наголо. По словам члена ОНК Марины Литвинович, артист новой прической остался доволен. Напомним, что в СИЗО он прибыл с пышной шевелюрой.

17 сентября Ефремов впервые со времени заключения увиделся с женой. Попавший в аварию артист был рад встрече с Софией Кругликовой в СИЗО, передает РИА "Новости".

После вынесения приговора защитники Ефремова подали на аппеляцию – теперь его интересы представляет не Эльман Пашаев, а другие адвокаты. По их словам, артиста все же можно освободить.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Крым обратился в ООН с жалобой на водную блокаду

Предыдущий ответ Организации был слишком туманным

Кому положена выплата к пенсии в 75 тысяч рублей: ответили в ПФР

Дополнительная соцподдержка будет выдана только один раз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей