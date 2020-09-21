Артист сидит с двумя соседями

Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, лишился волос в тюрьме. Стрижку ему сделал один из сокамерников. Как к актеру относятся другие заключенные, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии.

Ефремов сидит в небольшой камере с двумя соседями. В их распоряжении – телевизор, холодильник и электрочайник. Сокамерники артиста с пониманием относятся к тому, что он курит, хотя сами от этой вредной привычки не страдают, рассказал правозащитник RT.

Один из заключенных подстриг Ефремова под машину почти наголо. По словам члена ОНК Марины Литвинович, артист новой прической остался доволен. Напомним, что в СИЗО он прибыл с пышной шевелюрой.

17 сентября Ефремов впервые со времени заключения увиделся с женой. Попавший в аварию артист был рад встрече с Софией Кругликовой в СИЗО, передает РИА "Новости".

После вынесения приговора защитники Ефремова подали на аппеляцию – теперь его интересы представляет не Эльман Пашаев, а другие адвокаты. По их словам, артиста все же можно освободить.