Он полагает, что именно по вине Пашаева Ефремову дали слишком серьезное наказание

Юрист Роман Филиппов, представляющий в настоящее время интересы актера Михаила Ефремова, заявил, что бывший адвокат его подзащитного Эльман Пашаев так и не предоставил своему клиенту защиту во время произошедшего судебного процесса. Правозащитник уверен, что тот применял давление по отношению к артисту.

В опубликованном документе, поступившем в распоряжение СМИ, указывается, что поведение Пашаева не соответствует нормам профессиональной адвокатской этики, регулируемым соответствующим кодексом. Именно это и стало причиной, по которой Ефремов не смог отстоять свои интересы в судебном порядке, убежден Филиппов.

Также правозащитник обратился к Пресненскому суду с просьбой изменить приговор подзащитному, смягчив наказание, передает РЕН ТВ.

По итогам скандального процесса Михаила Ефремова Пашаев стал фигурантом дела, возбужденного после ряда дисциплинарных нарушений. Адвокату запретили заниматься своей основной деятельностью на протяжении года.

Суд вынес в сентябре Ефремову наказание в виде восьми лет тюремного заключения. Артист был взят под стражу сразу после судебного заседания.В настоящее время актер отбывает свой срок в СИЗО.