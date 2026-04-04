Отар Кушанашвили признался, что перенес четыре клинические смерти

Журналист, однако, считает, что истинная сила — в добром сердце

Журналист Отар Кушанашвили в подкасте "Не стой на месте" впервые откровенно рассказал о пережитом. Он перенес четыре клинические смерти и называет себя после этого "самым мощным парнем на Земле".

"Думаю, я самый мощный парень на Земле. И могу сказать это после четырех перенесенных клинических смертей", – заявил он.

Опыт изменил его отношение к жизни. По словам Кушанашвили, настоящая сила – в добром сердце. В пример он привел хоккеиста Александра Овечкина и фигуриста Романа Костомарова, который пережил ампутацию конечностей (его пример Отар называет уникальным: фигурист пережил кому, выжил и вернулся на лед, регулярно посещая спортзал).

"То, что преодолел он, не преодолел бы никто. Так вот: мощный человек – это человек, обладающий добрым сердцем: вот как Овечкин Саша. Если он не обладает таким – а я знаю таких людей – его мощь не стоит выеденного яйца", – говорит Кушанашвили.

Кстати, Отар вспомнил и о прошлых испытаниях. После скандала на "Евровидении-2002", когда он выругался матом в прямом эфире Первого канала, ему выдали "волчий билет". Тогда, по его словам, пришлось начинать с нуля и радоваться даже небольшим заработкам.