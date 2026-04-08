Hraparak: Путин жестко поговорил с Пашиняном с глазу на глаз

"Жесткий разговор": что сказал Путин Пашиняну на закрытой встрече
Владимир Путин и Никол Пашинян. Фото: kremlin.ru
Риторика Кремля оказалась еще более твердой и острой, чем описывают

Переговоры Владимира Путина и Никола Пашиняна 1 апреля в Кремле имели не только публичную, но и закрытую часть. И вот там, по данным армянской газеты Hraparak, все было гораздо жестче.

Источники издания утверждают, что за закрытыми дверями состоялся "еще более жесткий разговор". Москва, утверждают журналисты, сочла невозможным достичь какого-либо соглашения с армянским премьером по итогам встречи.

По итогам диалога стороны якобы приняли решение о практических шагах. В частности, издание упоминает запрет со стороны Москвы на въезд крупным компаниям, предприятиям и культурным организациям, связанным с действующей властью Армении.

Напомним, в публичной части Путин напомнил Пашиняну: одновременно находиться в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе невозможно. Пашинян в ответ лишь пообещал "параллельно выстраивать отношения".

Политолог Станислав Ткаченко назвал переговоры образцом "дипломатии принуждения", а визит для Пашиняна – "очень тяжелым". По его словам, премьер Армении теперь пытается завуалировать провал под "успехи". Путин, считает эксперт, предельно ясно обозначил Еревану границы дозволенного: цена на российский газ (177 долларов против европейских 600) – это не просто экономика, а основа политического выживания.

Источник: Hraparak
