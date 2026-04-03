Политолог Ткаченко: Пашинян пытается скрыть провал своего визита в Кремль

Премьер Армении пытается завуалировать неудачные переговоры с Путиным под "успех"

Визит премьера Армении Никола Пашиняна в Москву, по оценке политолога Станислава Ткаченко, обернулся тяжелым испытанием, которое он теперь пытается завуалировать под "успехи". Эксперт назвал переговоры с Владимиром Путиным образцом "дипломатии принуждения", где российский лидер предельно ясно обозначил Еревану границы дозволенного.

"Открытая часть переговоров – это классический пример дипломатии принуждения. Президент России мягко объяснил армянской делегации, почему Еревану следует учитывать интересы Москвы, а не проводить враждебную политику", – цитирует Ткаченко газета ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, визит для Пашиняна был "очень тяжелым", а его собственные заявления об "успехах" – лишь попытка скрыть холодный прием, оказанный ему в Кремле.

Спикер подчеркивает, что Армения оказалась на политической развилке: либо повторение украинского сценария с разрывом связей с Россией, либо поиск нового баланса. При этом без поддержки Москвы нормальное развитие республики невозможно.

Путин в ходе встречи также четко дал понять: находиться одновременно в ЕС и ЕАЭС у Армении не получится, а цена на российский газ (177 долларов против европейских 600) – это не просто экономика, а основа политического выживания.

Президент России в ходе переговоров отметил, что нахождение Армении в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно по определению (с экономической точки зрения): разница заключается в оценке отдельных товарных групп, их вхождения на рынок и фитосанитарном надзоре сельхозпродукции.

Путин также указал, что в РФ проживает более 2 млн армян. В Армении же много политических сил с пророссийским настроем – и Москве хотелось бы, чтобы они смогли принять участие "в этой внутриполитической работе в ходе выборов". Некоторые из них находятся в заключении, несмотря на наличие российского гражданства.

Сам же Пашинян, вопреки оценкам экспертов, после переговоров поспешил объявить свой визит крайне удачным, пытаясь сгладить негативное впечатление от встречи. Он также не увидел угроз в заявлениях российского вице-премьера Алексея Оверчука, который в интервью ТАСС детально изложил позицию Москвы по всему спектру отношений с Арменией – от железных дорог до строительства новой АЭС.