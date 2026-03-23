Азербайджан потребовал разъяснений после слов Захаровой об Алиеве

В Баку ждут разъяснений от российской стороны после высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Поводом стал ее комментарий в адрес общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде заявил, что Баку считает упоминание имени Алиева в таком контексте неуважением к наследию и к азербайджанскому народу.
"Мы ожидаем разъяснений от российской стороны по поводу данного заявления", – сказал Гаджизаде.
Конфликт разгорелся после того, как премьер Армении Никол Пашинян, комментируя протесты духовенства, заявил, что некоторые священники во времена СССР были агентами КГБ. Захарова в ответ поинтересовалась: "Это про кого? Про господина Алиева?".
Это не первый дипломатический жест Баку, который может вызвать вопросы в Москве. В 2025 году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Киеву двух миллионов долларов гуманитарной помощи, что на фоне текущей политической обстановки выглядело как очередная демонстрация политической линии Азербайджана, готового открыто поддерживать противника РФ.
