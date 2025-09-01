Во время саммита ШОС случилось несколько скандальных инцидентов

Особенно отличился глава Белоруссии

Саммит ШОС в Тяньцзине собрал всех ведущих лидеров объединения, даже учитывая существующие между некоторыми противоречия. Несмотря на общий дружелюбный настрой и атмосферу сотрудничества, во время первых дней мероприятия произошло сразу несколько скандальных инцидентов, на которые обратили внимание журналисты.

В первую очередь они отметили, что премьер Армении Никол Пашинян категорически отказался пожать руку главе Белоруссии Александру Лукашенко. По словам политолога Аркадия Дубнова, политик буквально увернулся от дружественного жеста. При этом главе Азербайджана Ильхаму Алиеву провернуть аналогичный прием при встрече с Владимиром Путиным не удалось – лидеры поздоровались и пожали друг другу руку, даже учитывая возросший уровень противоречий между странами. Тем не менее, вероятность личной беседы между ними в рамках визита пока неопределенная.

После вопросы у журналистов вызвало совместное фото Лукашенко и Алиева в первый день саммита. На кадрах, опубликованной пресс-службой белорусского главы, политики тепло общаются друг с другом. Ведущая Ольга Скабеева оценила снимок словом "Ситуация", вероятно, намекая на недавние заявления президента Азербайджана об Украине, которые никак не сказались на отношениях с публично поддерживающим Россию лидером Белоруссии.

При этом западные СМИ уже дали характеристику саммиту ШОС в Китае, указав, что основная цель встречи – показать США и Европе, насколько близки между собой Москва и Пекин, несмотря на попытки их рассорить. В этом также увидели послание Трампу, который ожидал переманить Владимира Путина на свою свою сторону, но сделать этого не удалось.