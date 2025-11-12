Москва оценила сообщения СВР о решении Еревана

Данные СВР не могут быть голословными, заявили в Кремле. Таким образом там отреагировали на сообщения внешней разведки о планах Армении по возможной закупке украинского зерна, которое может стать заменой российскому.

Замещение же, как уточняется, должно состояться за счет средств ЕС. Сам премьер республики Никол Пашинян выступил с опровержением информации СВР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявления внешней разведки не основываются на голословности. Однако Россия, тем не менее, надеется на дальнейшее развитие по взаимодействию с республикой.

В администрации президента России напомнили, что между Москвой и Ереваном осуществляются частые контакты, которые проводятся на высоком уровне. Кремль надеется на продолжение этого сотрудничества.

Ранее в пресс-бюро внешней разведки сообщили о появлении данных, согласно которым Армения решила по политическим соображениям "отвязаться" от РФ и начать оказывать помощь Украине путем закупки ее более дорогостоящего зерна.

В частности, Брюсселю предложили возмещать превышение стоимости. Таким образом, речь идет об акции "три в одном": кроме возмещения потраченных денег на приобретенное зерно, ЕС должен поддерживать Киев и провоцировать недоверие между Россией и Арменией.