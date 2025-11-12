Кремль ответил на сообщения о планах Армении покупать зерно у Украины

Кремль резко отреагировал на реверанс Пашиняна в сторону Запада
Фото: commons.wikimedia.org
Москва оценила сообщения СВР о решении Еревана

Данные СВР не могут быть голословными, заявили в Кремле. Таким образом там отреагировали на сообщения внешней разведки о планах Армении по возможной закупке украинского зерна, которое может стать заменой российскому.

Замещение же, как уточняется, должно состояться за счет средств ЕС. Сам премьер республики Никол Пашинян выступил с опровержением информации СВР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявления внешней разведки не основываются на голословности. Однако Россия, тем не менее, надеется на дальнейшее развитие по взаимодействию с республикой.

В администрации президента России напомнили, что между Москвой и Ереваном осуществляются частые контакты, которые проводятся на высоком уровне. Кремль надеется на продолжение этого сотрудничества.

Ранее в пресс-бюро внешней разведки сообщили о появлении данных, согласно которым Армения решила по политическим соображениям "отвязаться" от РФ и начать оказывать помощь Украине путем закупки ее более дорогостоящего зерна.

В частности, Брюсселю предложили возмещать превышение стоимости. Таким образом, речь идет об акции "три в одном": кроме возмещения потраченных денег на приобретенное зерно, ЕС должен поддерживать Киев и провоцировать недоверие между Россией и Арменией.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
По теме

В Совфеде высмеяли ультиматум Эстонии к главному союзнику России

Таллин потребовал от Пекина выбрать между ним и Москвой

Крупный финский политик бросился в ноги России

Государственный деятель не поддерживает русофобские взгляды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей