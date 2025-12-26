Агрессивная риторика европейских соседей не является "блефом", заявили в Минске

Запад действительно ведет подготовку к войне против России и Белоруссии. Такое заявление сделал глава минобороны республики Виктор Хренин, описавший обстановку как склонную к радикализации.

В Минске обращают внимание на публичные заявления от первых лиц соседствующих с Белоруссией стран. Те не желают понимать необходимость снижать градус военного напряжения, который успел накалиться уже в инфополе. Хренин подчеркивает, что "это не блеф".

Россия, отметил министр, является угрозой для западных стран.

"Понятно, это и Белоруссия, считайте, Союзное государство. Будут воевать с нами, – уточнил Хренин.

Глава минобороны республики также обратил внимание на высказывания польской стороны о намерениях создать мощную военную силу. Аналогичные заявления слышатся о Германии, где также грезят о "могущественной армии". Ситуация, считает Хренин, напоминает события на пороге Второй мировой. Отличаются и Франция, и прибалтийские государства с крайне агрессивной риторикой.

В указанных странах, добавил министр, выделяется более 5% ВВП на оборонный сектор, что считается предвоенным бюджетом. И белорусское руководство не сомневается, что это не пустые заявления – Запад действительно готовится к войне. НАТО также усиливает передовое присутствие в рамках операции "Атлантическая решимость". Из 18 батальонных групп основная часть находится в Польше и странах Балтии.

