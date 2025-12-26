В Белоруссии считают, что Запад начал открыто готовиться к войне с Россией

"Будут воевать с нами": в Белоруссии сделали заявление о войне с Западом
Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru
Агрессивная риторика европейских соседей не является "блефом", заявили в Минске

Запад действительно ведет подготовку к войне против России и Белоруссии. Такое заявление сделал глава минобороны республики Виктор Хренин, описавший обстановку как склонную к радикализации.

В Минске обращают внимание на публичные заявления от первых лиц соседствующих с Белоруссией стран. Те не желают понимать необходимость снижать градус военного напряжения, который успел накалиться уже в инфополе. Хренин подчеркивает, что "это не блеф".

Россия, отметил министр, является угрозой для западных стран.

"Понятно, это и Белоруссия, считайте, Союзное государство. Будут воевать с нами, – уточнил Хренин. 

Глава минобороны республики также обратил внимание на высказывания польской стороны о намерениях создать мощную военную силу. Аналогичные заявления слышатся о Германии, где также грезят о "могущественной армии". Ситуация, считает Хренин, напоминает события на пороге Второй мировой. Отличаются и Франция, и прибалтийские государства с крайне агрессивной риторикой.

В указанных странах, добавил министр, выделяется более 5% ВВП на оборонный сектор, что считается предвоенным бюджетом. И белорусское руководство не сомневается, что это не пустые заявления – Запад действительно готовится к войне. НАТО также усиливает передовое присутствие в рамках операции "Атлантическая решимость". Из 18 батальонных групп основная часть находится в Польше и странах Балтии.

Ранее Владимир Зеленский назвал "глобальной угрозой" размещение "Орешников" в Белоруссии.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

"Я предупреждаю": в США забили тревогу из-за России

Ситуация на международной арене становится все хуже

Украинский постпред закатил в ООН скандал из-за дружбы России и Словении

Киев возмущает, что Москва возвращает свое пространство в дипломатической среде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей