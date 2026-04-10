Орбакайте столкнулась с резким падением доходов из-за сокращения концертов

Менеджмент артистки даже готов снизить цену вдвое

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, которая два года назад окончательно перебралась в США, столкнулась с резким падением доходов. Если раньше Forbes оценивал ее годовой заработок в 1,5 миллиона долларов, то теперь ситуация кардинально изменилась, пишет "КП".

Количество выступлений сократилось примерно в 20 раз. Вместо масштабных концертов и дорогих корпоративов певица теперь поет в ресторанах и небольших клубах за границей. Гонорар за частный концерт упал с 4 миллионов рублей до 25 тысяч долларов (около 1,9 миллиона рублей), а за выступление в ресторане платят и вовсе около 10 тысяч долларов.

Менеджмент артистки сначала называет высокие цены, но быстро соглашается снизить их в два раза – лишь бы получить хоть какое-то предложение. Корпоративов практически нет, один частный концерт выпадает раз в несколько месяцев.

При этом у Орбакайте есть недвижимость в России и США. В Москве она владеет квартирами (стоимостью от 260 млн рублей и около 600 млн соответственно). В США у нее дом на Манхэттене (до 15 млн долларов) и апартаменты в Майами (от 3 млн). Квартиру в центре Москвы певица пытается продать уже год – безрезультатно.

В феврале Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым попали в переплет из-за сильнейшего снегопада в Нью-Йорке. Рейсы отменили, но певице нужно было срочно лететь на концерт в Лондон. Супруги выкрутились – отправились в Вашингтон, откуда благополучно вылетели.