Соленые огурцы с лимоном и тархуном

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У хорошего соленого огурца есть звук. Он не просто хрустит, а будто щелкает на зубах маленьким летним секретом: в нем холодная вода, укропный зонт, чеснок, лист хрена и терпеливое ожидание. В этом рецепте привычная деревенская основа получает свежий поворот – тонкие кружки лимона и веточки тархуна делают рассол ярче, но не превращают заготовку в маринад.
Главное здесь – не спешить и не заливать огурцы кипятком. Холодный способ дает им плотность, а легкое брожение собирает тот самый вкус, ради которого зимой открывают банку раньше ужина и потом делают вид, что так и было задумано.
Шаг 1
Огурцы вымойте и замочите в очень холодной воде на 2–4 часа. Если овощи не с грядки, этот шаг особенно важен: вода возвращает им плотность и помогает избежать пустот внутри.
Шаг 2
Банку вымойте с содой и хорошо ополосните. На дно положите часть укропа, хрен, листья дуба или смородины, чеснок, перец и половину тархуна. Лимон нарежьте тонко, косточки удалите, чтобы не дали горечь.
Шаг 3
Плотно уложите огурцы в банку. Между слоями добавьте оставшийся чеснок, несколько кружков лимона и веточки тархуна. Сверху положите укроп и лист хрена – он станет ароматной крышкой.
Шаг 4
Растворите соль в холодной воде. Рассол должен быть честно соленым, но без осадка на дне. Залейте огурцы доверху так, чтобы они были полностью закрыты жидкостью.
Шаг 5
Поставьте банку в глубокую тарелку, накройте марлей или неплотной крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. Рассол помутнеет, появятся пузырьки и легкий кислый аромат – это не ошибка, а начало настоящего вкуса.
Шаг 6
Когда активное брожение стихнет, снимите пену, при необходимости долейте немного свежего соленого рассола той же крепости и закройте банку чистой крышкой. Уберите огурцы в холодильник или погреб.
Шаг 7
Через 5–7 дней огурцы уже можно пробовать: они будут бодрыми, лимонными и хрустящими. Через 3–4 недели вкус станет спокойнее, глубже и ближе к бочковому.
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