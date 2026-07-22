Соленые огурцы с лимоном и тархуном

Соленые огурцы с лимоном и тархуном
Соленые огурцы с лимоном и тархуном
Эти огурцы солятся холодным способом: без уксуса, с дубовым листом для хруста, тархуном для тонкого травяного запаха и лимоном вместо привычной резкости. Через несколько дней они уже просятся к молодой картошке, а если дать банке постоять в холоде месяц, вкус станет глубже и почти бочковым.

У хорошего соленого огурца есть звук. Он не просто хрустит, а будто щелкает на зубах маленьким летним секретом: в нем холодная вода, укропный зонт, чеснок, лист хрена и терпеливое ожидание. В этом рецепте привычная деревенская основа получает свежий поворот – тонкие кружки лимона и веточки тархуна делают рассол ярче, но не превращают заготовку в маринад.

Главное здесь – не спешить и не заливать огурцы кипятком. Холодный способ дает им плотность, а легкое брожение собирает тот самый вкус, ради которого зимой открывают банку раньше ужина и потом делают вид, что так и было задумано.

Ингредиенты

  • огурцы среднего размера – 1,7–2 кг;
  • холодная питьевая вода – примерно 1,5 л;
  • крупная соль без йода – 75 г;
  • лимон – 4–5 тонких кружков без косточек;
  • тархун – 2 небольшие веточки;
  • зонтики укропа – 3–4 штуки;
  • лист хрена – 1 крупный;
  • листья дуба, вишни или черной смородины – 4–6 штук;
  • чеснок – 5–6 зубчиков;
  • черный перец горошком – 8–10 штук;
  • зерна горчицы – 1 ч. л.;
  • острый перец – по желанию, небольшой кусочек.

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Огурцы вымойте и замочите в очень холодной воде на 2–4 часа. Если овощи не с грядки, этот шаг особенно важен: вода возвращает им плотность и помогает избежать пустот внутри.

Шаг 2

Банку вымойте с содой и хорошо ополосните. На дно положите часть укропа, хрен, листья дуба или смородины, чеснок, перец и половину тархуна. Лимон нарежьте тонко, косточки удалите, чтобы не дали горечь.

Шаг 3

Плотно уложите огурцы в банку. Между слоями добавьте оставшийся чеснок, несколько кружков лимона и веточки тархуна. Сверху положите укроп и лист хрена – он станет ароматной крышкой.

Шаг 4

Растворите соль в холодной воде. Рассол должен быть честно соленым, но без осадка на дне. Залейте огурцы доверху так, чтобы они были полностью закрыты жидкостью.

Шаг 5

Поставьте банку в глубокую тарелку, накройте марлей или неплотной крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. Рассол помутнеет, появятся пузырьки и легкий кислый аромат – это не ошибка, а начало настоящего вкуса.

Шаг 6

Когда активное брожение стихнет, снимите пену, при необходимости долейте немного свежего соленого рассола той же крепости и закройте банку чистой крышкой. Уберите огурцы в холодильник или погреб.

Шаг 7

Через 5–7 дней огурцы уже можно пробовать: они будут бодрыми, лимонными и хрустящими. Через 3–4 недели вкус станет спокойнее, глубже и ближе к бочковому.

Кулинарные подсказки

  • лучше всего подходят небольшие огурцы с тонкой кожицей и темными пупырышками;
  • йодированная соль для засолки не годится: она может размягчить овощи;
  • дубовый лист отвечает за плотный хруст, а тархун дает свежий пряный шлейф;
  • лимона кладите немного: он должен освежить рассол, а не спорить с укропом и хреном;
  • готовые огурцы храните в холоде и всегда следите, чтобы они оставались под рассолом.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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