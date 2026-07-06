После 7 июля откроется Денежный Портал: три знака зодиака получат шанс, которого ждали весь год

После 7 июля откроется Денежный Портал: три знака зодиака получат шанс, которого ждали весь год
Картинка: сгенерировано ИИ
Жизнь счастливчиков круто изменится

Астрологи рассказали, кому после 7 июля звезды готовят неожиданные перемены и счастливые события.

Телец


У Тельцов наступает время, когда начнут приносить плоды усилия последних месяцев. Возможно известие о повышении зарплаты, одобрении важного проекта или поступлении денег, которые задерживались. Также появится возможность приобрести дорогую вещь на выгодных условиях.

Лев


Львов ждет неожиданное предложение, которое изменит все. Это может быть приглашение на новую работу, участие в перспективном проекте или деловая поездка, после которой откроются новые возможности. Главное – все хорошо взвесить перед ответом.

Рыбы


После 7 июля Рыбы окажутся в центре приятных событий. В личной жизни состоится разговор, который снимет давнее напряжение. Одинокие представители знака могут познакомиться с человеком, с которым быстро возникнет взаимная симпатия. Кроме того, удачно решится вопрос, связанный с крупной покупкой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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