Политолог Пономарева назвала первый шаг Трампа после инаугурации

Политик запланировал сразу несколько важных задач

В первую очередь после прихода к власти Дональд Трамп займется внутренней повесткой в США. В частности он начнет бороться с "трансгендеризацией" общества, считает политолог Елена Пономарева. По ее словам, этот вопрос сейчас один из самых острых в американском обществе.

Эксперт отметила, что журналисты уже активно шутят по поводу первого дня Трампа на посту президента, обещая ему самую длинную рабочую сессию. Ведь ранее политик обещал, что в один момент завершит украинский конфликт, присоединит Панамский канал, Канаду и Гренландию к США и решит проблему мигрантов.

Пономарева полагает, что в действительности в первую очередь Трамп может приступить к увольнению трансгендеров из армии и спортивных клубов.

"Это приводит к очень серьезному общественному напряжению. На самом деле эта тема, наверное, одна из самых активно присутствующих в медийном пространстве в Америке", – считает она.

Также Трамп намерен превратить США в энергетическую супердержаву, сломав европейский тренд на "зеленую" энергетику.

Эксперт полагает, что итогом правления республиканца разрушение НАТО не станет, как это прогнозируют некоторые аналитики. Однако западным странам придется платить значительно больше, чтобы структура продолжила свое существование.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена решить вопрос безопасности в Европе за 100 дней.