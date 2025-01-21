Пушков заявил об ужасе в ЕС из-за прихода Трампа к власти

Чудовищный удар: ЕС в ужасе из-за прихода Трампа к власти
Дональд Трамп. Фото: The Trump White House / wikimedia.org
Политика республиканца сильно отличается от вектора евролиберальных стран

Приход Дональда Трампа к власти в США и объявленный им политический вектор – это чудовищный удар по всей социальной доктрине и ценностям, которых упорно придерживались правящие европейские лидеры, считает сенатор Алексей Пушков. Так он оценил решение американского лидера о признании только двух действующих полов.

"Евролибералы в шоке и ужасе. Фактически Трамп взорвал систему "общих ценностей", обьединявшую США и ЕС", – пишет политик в своих соцсетях.

Пушков напомнил, что во время слов лидера об изменении доктрины в отношении сексуальных меньшинств в восторге были все, за исключением демократов. Вместе с этим на заявления Трампа не реагируют в Европе, поскольку они стали для европейских лидеров "подлинным кошмаром". По его словам, у них остались только чувства из-за услышанного и нехорошие предчувствия.

Ранее американские журналисты описали вероятные первые шаги Дональда Трампа после прихода к должности и дальнейшую его тактику в отношении России и Украины. По их словам, президент США закончит конфликт, но в пользу Кремля.

Источник: Telegram
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