Политика республиканца сильно отличается от вектора евролиберальных стран

Приход Дональда Трампа к власти в США и объявленный им политический вектор – это чудовищный удар по всей социальной доктрине и ценностям, которых упорно придерживались правящие европейские лидеры, считает сенатор Алексей Пушков. Так он оценил решение американского лидера о признании только двух действующих полов.

"Евролибералы в шоке и ужасе. Фактически Трамп взорвал систему "общих ценностей", обьединявшую США и ЕС", – пишет политик в своих соцсетях.

Пушков напомнил, что во время слов лидера об изменении доктрины в отношении сексуальных меньшинств в восторге были все, за исключением демократов. Вместе с этим на заявления Трампа не реагируют в Европе, поскольку они стали для европейских лидеров "подлинным кошмаром". По его словам, у них остались только чувства из-за услышанного и нехорошие предчувствия.

Ранее американские журналисты описали вероятные первые шаги Дональда Трампа после прихода к должности и дальнейшую его тактику в отношении России и Украины. По их словам, президент США закончит конфликт, но в пользу Кремля.