Политический деятель у многих набил оскомину

В Верховной раде Украины прозвучало громкое обвинение в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского. Нардеп Александр Дубинский, который продолжает сидеть за решеткой, так как обвинен в измене украинским властям, предъявил основания для ареста первого лица Незалежной.

Парламентарий утверждает, что нынешний руководитель многострадальной республики достоин того, чтобы весь остаток своей жизни провести в заключении. При этом государственный деятель указал на обстоятельства, которые можно расценить как госизмену со стороны главы государства.

Соответствующее заявление парламентарий сделал в ответ на публикацию американского издания Time. В статье утверждалось, что Зеленский с самого начала осознавал, что вернуть утраченные территории Украина никогда не сможет.

Сидящий за решеткой политик обвинил главу государства в том, что он сознательно отказался от мирных соглашений, действуя в ущерб интересам страны и граждан, что привело к многочисленным человеческим жертвам и потере земель.

Политик сослался на 111-ю статью Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за государственную измену. Он подчеркнул, что в условиях военного положения президент должен понести максимальное наказание.

"Это готовый состав 111-й статьи ККУ (Криминального кодекса Украины. – Прим. ред.) "Госизмена" на главклоуна", – заявил опальный государственный деятель.

К слову, ранее в Раде раскрыли зловещий план Киева.