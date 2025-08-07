Генерал ВСУ Апостол пообещал неприятные "сюрпризы" России в Сумской области

"Русские будут умирать пачками": генерал ВСУ проговорился о "сюрпризах" РФ на СВО
Фото: соцсети
Противник рассчитывает взять реванш

Командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Олег Апостол заявил, что украинским формированиям удалось замедлить продвижение российской армии в Сумской области. По его словам, в этом районе якобы готовятся два "неприятных сюрприза" для ВС РФ, связанные с инженерными укреплениями и новыми техническими средствами.

Незалежный генерал пообещал, что при их реализации "русские будут умирать пачками", упомянув создание так называемых "килл-зон". При этом он признал, что для воплощения этих планов украинской стороне еще необходимы дополнительные ресурсы и время.

Следует отметить, что для всего лишь замедления наступления российской армии ВСУ пришлось перебросить в этот район значительные резервы. Тем не менее Сумское направление не является приоритетным для России – здесь формируется зона безопасности, в то время как основные боевые действия разворачиваются в Донбассе, где продолжается активное наступление.

Кроме того, обстановка в самой Сумской области далека от радужной для противника. Высокие потери украинских войск, по имеющимся данным, уже приводят к отказу штурмовых подразделений от участия в контратаках. Это свидетельствует о крайне печальной ситуации на украинских позициях, несмотря на публичные заявления украинских верховодов.

К слову, ранее на Западе сделали сокрушительное заявление о Зеленском.

Источник: Репортер ✓ Надежный источник
