CNN назвал пять сценариев окончания СВО

Только один хороший: в США озвучили пять сценариев окончания СВО
Фото: соцсети
Раскрыто, к чему может привести личная беседа лидеров России и США

На фоне предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина появились разговоры о возможном завершении противостояния между Россией и Украиной. Западные СМИ указали, что Москва, вероятно, готова к перемирию, но на определенных условиях. Американское издание CNN спрогнозировало пять возможных сценариев окончания СВО в том случае, если сторонам все же удастся договориться.

1. Путин согласится на безоговорочное прекращение огня – крайне маловероятно. Ранее западные страны уже требовали этого, и Россия не согласилась. А отказ от ударов по энергетической инфраструктуре был нарушен. 

2. Проведение новых переговоров. В такой ситуации перед проведением саммита российские войска достигают еще больших успехов, и линия фронта отодвигается еще сильней. Затем боевые действия замораживаются, Россия перегруппировывается и продолжает удары уже в 2026 году, либо ей удается закрепить успехи дипломатией.

3. Украина продержится еще два года. Помощь со стороны Запада поможет ей минимизировать уступки на поле боя и подтолкнет Россию к переговорам. 

"Покровск может пасть, а другие опорные пункты на востоке Украины могут оказаться под угрозой, но Украина может столкнуться с медленным продвижением России, как это уже случалось раньше, а Кремль может даже ощутить на себе последствия санкций и перегрева экономики", – указывают обозреватели.

В итоге Европа развернет свою миссию в зоне СВО в рамках гарантий безопасности.

4. Катастрофа для Украины и НАТО. Украинская оборона может рухнуть, это приведет к политической катастрофе внутри страны и потребует от Зеленского массовой мобилизации. Российские войска в итоге дойдут до Киева, и Европа будет не в силах что-либо сделать. 

5. Повторение советского опыта в Афганистане. Россия потеряет на поле боя много солдат, а санкции подорвут ее отношения с Китаем и Индией. Российские доходы сократятся, и элита начнет давить на Кремль. 

"Проблема этого сценария в том, что он остается единственной надеждой западных стратегов, которые не могут ни допустить полноценного вступления НАТО в войну ради победы Украины, ни допустить способность Киева дать отпор Москве военным путем",

– подытожили в статье.

Источник: CNN

