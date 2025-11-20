Американцы переходят к решительным действиям

Вашингтонская администрация заметно ужесточила давление на киевского верховода Владимира Зеленского, пытаясь заставить его согласиться с новым американским планом урегулирования конфликта на Украине. Такую информацию публикует американская пресса, ссылаясь на источники в американских и украинских структурах. Сообщается, что хозяин Белого дома Дональд Трамп фактически выставил Киеву ультиматум.

Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на инсайдеров, что США недвусмысленно дали понять: Киев должен принять предложенную ими схему завершения конфликта. В нее входят территориальные уступки, а также частичный отказ украинского государства от ряда вооружений – пункты, которые ранее Киев категорически отвергал.

Сообщается, что спецпосланник США Стив Уиткофф "без лишнего шума" продвигает обновленный мирный план, содержащий положения, которые идут вразрез с официальной позицией Зеленского. Источники подчеркивают, что некоторые условия вашингтонской администрации настолько чувствительны, что киевским руководителям будет крайне сложно публично согласиться с ними.

СМИ также указывают, что масштабные обвинения в коррупции внутри украинской власти резко ударили по позициям Зеленского. По оценке журналистов, разворачивающийся скандал может вынудить его либо согласиться на мирный план, который "большинство украинцев посчитают неприемлемым", либо даже покинуть президентское кресло под давлением обстоятельств и внешних ультиматумов.