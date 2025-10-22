Тяжелобольная Симоньян рассказала, какая у нее стадия рака

Знаменитость старается не терять самообладание

Знаменитая российская журналистка Маргарита Симоньян поделилась подробностями о своем тяжелом недуге. Звезда призналась, что о болезни узнала совершенно случайно – во время визита к неврологу, куда обратилась из-за недомогания, которое приняла за межреберную невралгию.

Она призналась, что новость о заболевании стала для нее неожиданностью. Общественная деятельница уточнила, что у нее диагностирована первая-вторая стадия рака, и выразила благодарность судьбе за то, что болезнь удалось обнаружить на раннем этапе.

Сейчас знаменитость старается "не загадывать наперед" и предпочитает сосредоточиться на лечении.

Также известно, что журналистка уже начала курс химиотерапии. Она пока не стала называть сроки возвращения к работе и в эфир. Любопытно, что Маргарита решила отказаться от написания завещания – она уверена, что наследники как-нибудь сами все решат, если потребуется.

К слову, ранее телеведущая призналась, что скоро ей придется носить парики.