Тяжелобольная Симоньян рассказала, какая у нее стадия рака

Тяжелобольная Симоньян рассказала, какая у нее стадия рака
Маргарита Симоньян. Фото: соцсети
Знаменитость старается не терять самообладание

Знаменитая российская журналистка Маргарита Симоньян поделилась подробностями о своем тяжелом недуге. Звезда призналась, что о болезни узнала совершенно случайно – во время визита к неврологу, куда обратилась из-за недомогания, которое приняла за межреберную невралгию.

Она призналась, что новость о заболевании стала для нее неожиданностью. Общественная деятельница уточнила, что у нее диагностирована первая-вторая стадия рака, и выразила благодарность судьбе за то, что болезнь удалось обнаружить на раннем этапе.

Сейчас знаменитость старается "не загадывать наперед" и предпочитает сосредоточиться на лечении.

Также известно, что журналистка уже начала курс химиотерапии. Она пока не стала называть сроки возвращения к работе и в эфир. Любопытно, что Маргарита решила отказаться от написания завещания – она уверена, что наследники как-нибудь сами все решат, если потребуется.

К слову, ранее телеведущая призналась, что скоро ей придется носить парики.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

ВС РФ начали масштабное наступление на Запорожскую область: подробности

Прорыв удался благодаря тактике "бронекулака"

Трамп выставил Зеленскому ультиматум для окончания конфликта на Украине

Лидер также предлагал провести трехсторонний саммит в Будапеште

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей