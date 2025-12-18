В Верховном суде рассказали, почему отказали Долиной в праве на квартиру

Высший судебный орган опубликовал определение по делу о жилье в Хамовниках

Певица Лариса Долина находилась в измененном психическом состоянии во время реализации сделки по купле-продаже ее пятикомнатной квартиры в Москве. К такому выводу приходит психологическая экспертиза, следует из материалов Верховного суда.

Из документа следует, что певица столкнулась с расстройством адаптации и психологических особенностей (такие факторы, как возрастная группа, выраженные ценности безопасности, черты личностного характера и образ мышления).

Так, в тот момент исполнительница не могла полноценно осмыслить направленность и содержание действий мошенников, а также спрогнозировать вероятные последствия действий, которые совершала в юридически значимых обстоятельствах.

Эксперты делают следующий вывод: при заключении сделки Долина пребывала в состоянии неконтролируемого стресса. А ее основной мотив заключался в том, чтобы вернуть себе чувство безопасности.

Однако ВС посчитал этот факт недостаточным для объявления сделки недействительной. В соответствии с Гражданским кодексом, даже заблуждение о мотивах сделки не является достаточно существенным основанием (ст. 178.3) для признания о ее недействительности.

В определения говорится, что добросовестный гражданин, в первую очередь, обязуется отвечать за последствия своего поведения – это также следует из смысла положений закона, который закрепляет основы гражданского права.