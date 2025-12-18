В Верховном суде рассказали, почему отказали Долиной в праве на квартиру

Верховный суд: психрасстройство Долиной недостаточно для возврата квартиры
Лариса Долина. Фото: АГН Москва
Высший судебный орган опубликовал определение по делу о жилье в Хамовниках

Певица Лариса Долина находилась в измененном психическом состоянии во время реализации сделки по купле-продаже ее пятикомнатной квартиры в Москве. К такому выводу приходит психологическая экспертиза, следует из материалов Верховного суда.

Из документа следует, что певица столкнулась с расстройством адаптации и психологических особенностей (такие факторы, как возрастная группа, выраженные ценности безопасности, черты личностного характера и образ мышления).

Так, в тот момент исполнительница не могла полноценно осмыслить направленность и содержание действий мошенников, а также спрогнозировать вероятные последствия действий, которые совершала в юридически значимых обстоятельствах.

Эксперты делают следующий вывод: при заключении сделки Долина пребывала в состоянии неконтролируемого стресса. А ее основной мотив заключался в том, чтобы вернуть себе чувство безопасности.

Однако ВС посчитал этот факт недостаточным для объявления сделки недействительной. В соответствии с Гражданским кодексом, даже заблуждение о мотивах сделки не является достаточно существенным основанием (ст. 178.3) для признания о ее недействительности. 

В определения говорится, что добросовестный гражданин, в первую очередь, обязуется отвечать за последствия своего поведения – это также следует из смысла положений закона, который закрепляет основы гражданского права.

Источник: Верховный суд Российской Федерации ✓ Надежный источник
По теме

ЕК "дала заднюю" в деле о воровстве российских богатств

Венгерский премьер поделился важной информацией

Россия не остановится: полковник СБУ рассказал, что будет с Одессой

Москва пойдет дальше Донецкой области, считают в Киеве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей