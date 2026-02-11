Ученые рассказали, как спастись во сне от ночных кошмаров

Этот феномен может помочь в терапии ПТСР

Осознанные сновидения – состояние, при котором мы понимаем, что спим, и сохраняем способность частично либо полностью управлять сюжетом, действиями и окружением. Метаанализ 38 научных исследований показал следующее: у такого состояния есть терапевтический потенциал. И феномен может помочь в терапии ПТСР, а также хронических ночных кошмаров.

Так, при осознанном сновидении у человека повышается активность префронтальной коры – области мозга, которая отвечает за логику, планирование и самоконтроль. Как правило, она "не работает" при обычных сновидениях. Вместе с тем повышается гамма-ритм, который отвечает за высшие когнитивные процессы, передает портал "Ридлайф.ру".

Такое состояние, отмечают ученые, позволяет не только осознавать себя во сне, но и также менять содержание сновидений – в том числе преобразовывать травматичные и пугающие сюжеты.

"Осознанное сновидение демонстрирует эффективность в модулировании кошмаров, улучшении когнитивных функций и потенциальном облегчении некоторых симптомов посттравматического стрессового расстройства и нейродегенеративных заболеваний, хотя и с методологическими ограничениями", – следует из анализа.

