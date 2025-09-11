Сомнолог объяснила пользу сна во время работы

Небольш8ой перерыв отлично помогает восстановить силы

Задремать в рабочее время на 15-20 – отличная практика для повышения работоспособности. Особенно, если сотруднику приходится сталкиваться с высокими нагрузками. Об этом рассказала сомнолог София Черкасова.

По словам специалиста, непродолжительный сон помогает снять нагрузку, освежиться и получить больше энергии в середине рабочего дня. В результате это положительно сказывается на его трудовых успехах.

"Опасаться ощущения разбитости после дневного сна не стоит, ведь обычно это относится к отдыху от 40 минут", – отметила эксперт.

Сомнолог указала, что в некоторых западных компаниях давно поняли, что короткий сон помогает рабочим – он повышает их креативность и интеллектуальную работоспособность. Поэтому такая практика все чаще стала появляться на официальном уровне.