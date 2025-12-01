Как заснуть после внезапного пробуждения: совет всем тревожникам

Cомнолог рассказывает, как привести в порядок психику и расслабить нервную систему

Если вы испытываете проблемы с засыпанием после резкого пробуждения посреди ночи, встаньте с постели, избавьтесь от мыслей о приближении к утреннему подъему и старайтесь не использовать гаджеты, рекомендует врач-сомнолог Элли Хейр.

Медик рассказала о своем собственном опыте: если она просыпается в три часа утра и чувствует, что уснуть трудно, изначально она включает "когнитивные стратегии" для отвлечения внимания.

Этот метод сводится к успокоению мыслей и снятию стресса от бодрствования, которые как раз мешают человеку заснуть. Хейр использует способ со счетом "вниз от 1000 по семь".

Иногда, отмечает медик, она детально представляет, как готовится к трапезе. Цель сводится к отвлечению нервной системы от тревог и навязчивых мыслей о возвращении ко сну, сообщает портал "Ридлайф.ру".

Отдельные сомнологи называют стресс и "разочарование" естественными врагами здорового сна. Если метод отвлечения не работает, можете встать с постели, чтобы кровать не ассоциировалась с постоянными сменами поз с безуспешными попытками заснуть. Займитесь чем-то другим: почитайте, послушайте музыку в течение 20-30 минут, и затем снова попробуйте уснуть.

"Если у меня была плохая ночь, я все равно стараюсь вставать в то же время, что и обычно, и выходить на улицу пораньше, при ярком свете, чтобы свести усталость к минимуму. Затем на следующий вечер я ложусь спать в обычное время, и обычно это возвращает все в исходное состояние!" – делится сомнолог.