Как заснуть после внезапного пробуждения: совет всем тревожникам

Как заснуть после внезапного пробуждения: совет всем тревожникам
Фото: freepik.com
Cомнолог рассказывает, как привести в порядок психику и расслабить нервную систему

Если вы испытываете проблемы с засыпанием после резкого пробуждения посреди ночи, встаньте с постели, избавьтесь от мыслей о приближении к утреннему подъему и старайтесь не использовать гаджеты, рекомендует врач-сомнолог Элли Хейр.

Медик рассказала о своем собственном опыте: если она просыпается в три часа утра и чувствует, что уснуть трудно, изначально она включает "когнитивные стратегии" для отвлечения внимания.

Этот метод сводится к успокоению мыслей и снятию стресса от бодрствования, которые как раз мешают человеку заснуть. Хейр использует способ со счетом "вниз от 1000 по семь".

Иногда, отмечает медик, она детально представляет, как готовится к трапезе. Цель сводится к отвлечению нервной системы от тревог и навязчивых мыслей о возвращении ко сну, сообщает портал "Ридлайф.ру".

Отдельные сомнологи называют стресс и "разочарование" естественными врагами здорового сна. Если метод отвлечения не работает, можете встать с постели, чтобы кровать не ассоциировалась с постоянными сменами поз с безуспешными попытками заснуть. Займитесь чем-то другим: почитайте, послушайте музыку в течение 20-30 минут, и затем снова попробуйте уснуть.

"Если у меня была плохая ночь, я все равно стараюсь вставать в то же время, что и обычно, и выходить на улицу пораньше, при ярком свете, чтобы свести усталость к минимуму. Затем на следующий вечер я ложусь спать в обычное время, и обычно это возвращает все в исходное состояние!" – делится сомнолог. 

Источник: HuffPost ✓ Надежный источник
По теме

У "правой руки" Зеленского в Киеве проходят обыски

Коррупционный скандал с Миндичем набирает обороты и поднимается вверх по вертикали

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей