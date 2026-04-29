Елена Товстик заявила, что Полина Диброва доведет ее экс-мужа до "банкротства"

Миллиардер такими темпами скоро окажется у разбитого корыта, считает бывшая

Елена Товстик, экс-супруга миллиардера Романа Товстика, устроила разнос в соцсетях. Женщина уверена, что ее бывший благоверный, променявший семью на молодую Полину Диброву, скоро окажется у разбитого корыта.

По словам Елены, бизнесмен тратит "бессмертное количество денег" на содержание новой пассии и ее детей, в то время как его собственные наследники вынуждены экономить. Она намекает, что Роман ссылается на занятость и нехватку средств, чтобы не выполнять отцовские обязанности в полной мере.

"Мечта и счастье с новой женщиной ведет Романа-миллиардера к банкротству и обнищанию... Обрекать собственных детей на нужду, когда готов тратить безумные деньги на постороннюю женщину и ее детей!" – негодует экс-супруга.

Сама Полина Диброва не стала оправдываться. В ответ на угрозы она опубликовала в блоге нежное видео с Товстиком, подписав: "Счастливая жизнь – это выбор". А юрист Катя Гордон, когда-то работавшая с Еленой, посоветовала той заняться грамотностью: нанять редактора, так как тексты Товстик, на ее взгляд, "характеризуют" ту "еще хуже".