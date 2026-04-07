Калашникова объяснила отказ Диброва верить в счастье экс-жены: "Обида и ревность"

Дмитрий Дибров. Фото: АГН Москва
Внутри шоумен очень тяжело переживает расставание

Дмитрий Дибров поделился переживаниями и мыслями по поводу отношений бывшей жены Полины с миллиардером Романом Товстиком. В шоу "Секрет на миллион" телеведущий заявил, что не верит в ее счастье. Подруга Диброва, модель Анна Калашникова, объяснила это просто: мужчина не может отпустить прошлое.

Ведущему, говорит Анна, морально крайне тяжело. И такие ситуации не проходят молниеносно.

"Дмитрий очень тяжело переживает все, что случилось с ним. Тут и мужская обида, и ревность. Мужчина столько лет был в отношениях, трое детей, тяжело в таком возрасте начинать с нуля", – заявила Калашникова "Абзацу".

При этом новая пассия Диброва – нутрициолог Екатерина Гусева – совершенно не ревнует ведущего к его бывшей. По словам модели, она "очень умная и самодостаточная девушка". У нее трое детей, куча проектов, и ей просто некогда устраивать сцены ревности.

"Может быть, где-то в глубине души ревнует, но со стороны кажется, что все хорошо", – философски заметила Калашникова, пожелав Диброву поскорее оправиться.

Сама Полина Диброва тем временем не торопится замуж за миллиардера. В интервью проекту "По правде говоря" она заявила, что свадьба с Товстиком состоится не раньше чем через год. По ее словам, церемония будет скромной – в отличие от пышного торжества с телеведущим, которое собирало сотню гостей.

Источник: "Абзац Медиа" ✓ Надежный источник

