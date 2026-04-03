Диброва объяснила, почему откладывает свадьбу с миллиардером Товстиком

Полина Диброва. Фото: Инстаграм (запрещен в РФ) @polinadibrova)
Паре еще нужно время, чтобы пожить для себя

Экс-супруга Дмитрия Диброва Полина, которая после развода начала встречаться с миллионером Романом Товстиком, раскрыла планы на бракосочетание. В интервью проекту "По правде говоря" она заявила, что свадьба обязательно состоится, но не раньше чем через год.

По словам бизнесвумен, пара не торопится по нескольким причинам: нужно уладить внутренние вопросы, наладить быт и восстановить здоровье. Она подчеркнула, что не хочет никому ничего доказывать и привязывать к себе.

"Придет время, я получу предложение, и все случится. Нужно время, чтобы подготовиться. Я прошла сложный путь. Мы уже поговорили про последние полгода. Нужно просто пожить в свое удовольствие, спокойно… годик примерно", – рассказала Полина.

Саму церемонию она видит скромной – в отличие от пышного торжества с телеведущим, которое собрало сотню гостей. "Я хочу просто для нас", – добавила она.

На прошлой неделе Товстика наконец официально развели с бывшей супругой. Однако предложение руки и сердца Полина пока не получила.

Сам Дмитрий Дибров в программе "Секрет на миллион" признавался, что уверен: физической близости у Полины с Товстиком до их совместной поездки на Сейшелы не было. Обручальное кольцо телеведущий снял сразу после ее ухода.

Источник: "КП"

