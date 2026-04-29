Пудовкин опроверг слухи о том, что Долина слегла с болями в спине

С певицей все нормально, заявил Сергей

В Сети ранее распространилась тревожная новость: Ларисе Долиной якобы стало резко плохо в собственной квартире. Сообщалось, что 70-летняя артистка не может встать с кровати из-за сильной боли в спине, отдающей в ногу, и вызвала скорую.

Директор певицы Сергей Пудовкин поспешил успокоить поклонников. В беседе с "МК" он назвал панику преждевременной и заверил, что никакого критического состояния нет.

"Состояние Ларисы Долиной хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. Если серьезно, все нормально", – заявил Пудовкин.

Он также напомнил о врачебной тайне и призвал уважать личные границы артистов. По словам директора, все выступления Долиной состоятся по графику. Уже завтра она выйдет на сцену в Москве, чтобы поздравить юбиляра с часовой программой джазовых композиций.

На днях певица сама выходила на связь в соцсетях, готовилась к театральной постановке и на плохое самочувствие не жаловалась.

За пару недель до этого Лариса Долина откровенно высказалась о своем одиночестве и нежелании вступать в четвертый брак. Певица призналась, что чувствует себя свободной и абсолютно счастливой, потому что теперь принадлежит только себе. Артистка подчеркнула, что ей не нужно никому готовить, никого слушать и подстраиваться под чужой ритм жизни. Рядом с ней всегда есть дочь и внучка, которые наполняют ее дни смыслом.