Собчак похвасталась интерьером квартиры стоимостью более миллиарда рублей
Ксения Собчак. Кадр: YouTube
"Блондинка в шоколаде" знает толк в роскошной жизни

Звезда социальных сетей и журналистка Ксения Собчак впервые продемонстрировала подписчикам полностью готовый интерьер своей роскошной московской квартиры – проекта, над которым она работала почти два года.

Жилье расположено в знаменитом "египетском доме" на Большой Дмитровке и занимает почти весь этаж исторического особняка. По слухам, стоимость таких апартаментов превышает миллиард рублей.

Фото: соцсети

Телеведущая решила сама продумать оформление пространства и не приглашала дизайнеров. Масштабный проект потребовал огромных вложений: эксперты считают, что на ремонт и декор ушли сотни миллионов рублей. В интерьере использованы натуральный мрамор, редкие породы дерева, мебель ручной работы и антикварные предметы, найденные у коллекционеров.

Фото: соцсети

На кадрах, которыми поделилась "блондинка в шоколаде", видны высокие белые стеллажи, заполненные книгами, скульптурами и арт-объектами. Мягкая мебель выдержана в спокойных оттенках, а текстиль подчеркивает сложные фактуры отделки. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Фото: соцсети

Подписчики отметили смелость интерьерных решений и насыщенность пространства яркими деталями – квартира заметно выделяется на фоне минималистичных интерьеров, которые сейчас так популярны среди владельцев элитного жилья.

К слову, ранее у знаменитости обнаружили внушительные долги перед налоговой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
