ФНС насчитала Собчак долг почти в 2 млн рублей из-за ее ресторана

Журналистке начислили крупную сумму

Телеведущая Ксения Собчак, как оказалось, должна ФНС практически 2 млн рублей. Речь идет о долгах за ее ресторан. У ООО "Манила" задолженность перед государством составляет 1,9 млн рублей, сообщает "Звездач".

Причины задолженности не уточняются. Ведущая запускала свой проект вместе с Антоном Пинским, однако он решил выйти из состава учредителей, который покинул в ноябре.

В итоге ведущая осталась разбираться с делами вокруг своего ресторана самостоятельно. В мае сообщалось, что долг Ксении по ее ресторанному бизнесу перед ФНС составил 469 тыс. рублей.

ООО "Манила" управляет рестораном Veter (данные на 2025-й год). Название ресторана стало предметом судебных разбирательств – товарный знак под таким именем, как оказалось, был зарегистрирован предпринимательницей Верой Абель в 2018-м. С 2023 года длились споры в суде.

Ранее сообщалось, что Ксения приобрела пентхаус на Дмитровском шоссе. Риелтор Юрий Паршиков оценивал стоимость "однушки" в этом районе в районе 25 млн рублей (это был низ рынка). Средняя стоимость – 40-60 млн рублей.