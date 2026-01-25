Боня оценила слова Собчак о том, что является "профессионалкой секса"

Боня ответила на слова Собчак, назвавшей ее "профессионалкой секса"
Фото: АГН Москва
Звезда "Дома-2" пока не понимает, воспринять это как комплимент или оскорбиться

Ксения Собчак назвала Викторию Боню "профессионалкой секса": журналистка заявила в беседе с Сергеем Полонским, что давняя знакомая из "Дома-2" составила бы ему отличную пару, поскольку она считает их очень похожими. Полонский в ответ заявил, что любит "профессиональный секс".

"Она тоже! Мне кажется, она профессионалка секса", – высказалась Собчак.

Ксения посчитала, что у Сергея и Виктории немало общего. И тот мог бы с ней покорять Эверест. Собчак видит между обоими "коннект" и считает, что вместе они будут идеальной парой.

В ответ Боня призналась, что пока не понимает, как воспринимать прозвучавшие слова Собчак.

"Это был комплимент или оскорбление? Пока не пойму", – отреагировала Боня.

К слову, до этого Боня не раз подвергалась нападкам со стороны журналистки. После рекламы сомнительной оздоровительной практики поедания кактуса с перуанским шаманом, которую Боня рекомендовала подписчикам, Собчак напомнила, что та съела растение с психоделическим веществом, оборот которого запрещен в большинстве стран.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"НАТО в реанимации": слив переписки Макрона и Трампа привел Европу в ужас

Как прежде уже не будет, считают в Брюсселе

Кремль выдвинул Зеленскому требование перед переговорами

Москва не отступает от своих позиций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей