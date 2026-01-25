Боня оценила слова Собчак о том, что является "профессионалкой секса"

Звезда "Дома-2" пока не понимает, воспринять это как комплимент или оскорбиться

Ксения Собчак назвала Викторию Боню "профессионалкой секса": журналистка заявила в беседе с Сергеем Полонским, что давняя знакомая из "Дома-2" составила бы ему отличную пару, поскольку она считает их очень похожими. Полонский в ответ заявил, что любит "профессиональный секс".

"Она тоже! Мне кажется, она профессионалка секса", – высказалась Собчак.

Ксения посчитала, что у Сергея и Виктории немало общего. И тот мог бы с ней покорять Эверест. Собчак видит между обоими "коннект" и считает, что вместе они будут идеальной парой.

В ответ Боня призналась, что пока не понимает, как воспринимать прозвучавшие слова Собчак.

"Это был комплимент или оскорбление? Пока не пойму", – отреагировала Боня.

К слову, до этого Боня не раз подвергалась нападкам со стороны журналистки. После рекламы сомнительной оздоровительной практики поедания кактуса с перуанским шаманом, которую Боня рекомендовала подписчикам, Собчак напомнила, что та съела растение с психоделическим веществом, оборот которого запрещен в большинстве стран.