Анита Цой установила новый рекорд России

Анита Цой установила новый рекорд России
Фото: пресс-служба
Народная артистка потрясла размахом всю страну

В концертном зале "Москва" состоялась премьера Всероссийского этнографического мюзикла "Ожерелье России. Легенды". Это первое масштабное мероприятие, прошедшее в столице после теракта в "Крокус Сити Холле". Оно началось с минуты молчания, которую объявила Анита Цой в память о погибших в концертном зале 22 марта.

Мюзикл, созданный Народной артисткой России Анитой Цой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, установил новый рекорд России. Более 30 тысяч конкурсантов приняли участие в отборочных фестивалях, которые проходили по всей стране по номинациям: вокальное, хореографическое, театральное, инструментальное и цирковое искусство. В итоге на московскую сцену вышло 475 человек из 24 городов страны, в прошлый раз их было только 328.

Фото: пресс-служба

Музыкальный спектакль "Ожерелье России. Легенды" сочетает в себе традиционную и народную культуры – хореографию, песни, легенды и фрагменты обрядов (кавказские, якутские, славянские, башкирские и другие). Различные регионы страны в танцах и песнях рассказали о своих обычаях, традициях, корнях. Его основная цель: воспитание чувства социальной ответственности, общности и сплоченности, любви и уважения к Родине, раскрытие культурного богатства каждой народности, сохранение и передача традиционной народной культуры.

Фото: пресс-служба

Среди гостей были Заслуженная артистка России, Народная артистка Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании прима-балерина Анастасия Волочкова; поэт и композитор, победитель проекта "Фабрика звезд-6" на Первом канале Дмитрий Колдун; Народная артистка России и член Общественной палаты Диана Гурцкая; певец, поэт-песенник, композитор, организатор концертов, музыкальный критик Николай Агутин; Народная артистка Республики Ингушетия певица Таисия Повалий.

Это не просто друзья и коллеги Аниты Цой, но и ее единомышленники. Для них благотворительность – не пустой звук, а веление сердца. А еще каждый из них – патриот России. Так у Дианы Гурцкая есть Международной благотворительный проект "Белая трость", Анастасия Волочкова дает благотворительные спектакли, Николай Агутин создал Благотворительный фонд для оказания поддержки музыкально одаренным детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

"Сегодня многие говорят о национальной идее, которая всех бы объединила, – говорит Анита Цой. – И, мне кажется, я ее нашла – это наша невероятная культура. "Ожерелье России" – это уже второй мюзикл, в котором на одной сцене объединились музыка, наши песни, наши танцы. И в этот раз он посвящен легендам, которые есть у каждого народа".

Национально-культурная идентичности у каждого ребенка – вот о чем думала Цой, когда задумала такой важный сегодня проект. "Дети из разных регионов, с разными обычаями стали одной семьей. В нашей стране проживает более 190 народов. И мне хотелось, чтобы этот мюзикл культивировал в каждом жителе не только толерантность к другим народам, которые живут в России, но и дружественное, почти родственное отношение", – пояснила певица.

Судя по восторженной реакции зрителей и их горящим глазам, мюзикл "Ожерелье России. Легенды" стал одним из самых заметных событий весны. "Отличное событие", "Такое пропустить нельзя", "Феерическое шоу", "Какие голоса, какая пластика, низкий поклон за бурю эмоций", – пишут счастливые зрители Аните Цой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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Анита Цой представила грандиозный этно-мюзикл "Ожерелье России. Легенды". Среди оценивших эту работу был и легендарный певец, поэт-песенник, композитор, организатор концертов, музыкальный критик Николай Агутин.

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