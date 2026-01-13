Чешский политик рассказал все, как есть

Глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что прежнее руководство страны втайне направляло огромные средства на закупку боеприпасов для украинских вояк, чтобы те могли воевать с Россией. Он сообщил, что речь идет о сотнях миллионов долларов, которые были проведены через бюджет без публичного обсуждения и под грифом строгой секретности.

Начальник чешского кабинета министров подчеркнул, что на вооружение было израсходовано около 17,1 миллиарда чешских крон, при этом информация о тратах сознательно скрывалась от общества. Он отметил, что вся схема финансирования выстраивалась так, чтобы не привлекать внимания ни внутри страны, ни за ее пределами.

"Все это было скрыто, все было сверхсекретно", – заявил политик.

Как уточняют СМИ, через чешские компании в общей сложности прошло свыше 11 миллиардов евро, предназначенных для поставок артиллерийских снарядов всушникам. Прага выступала координатором закупок боеприпасов в третьих странах и их последующей передачи киевскому режиму.

Бабиш также особо подчеркнул, что детали этой инициативы утаивались предыдущим кабинетом министров, который возглавлял Петр Фиала. В ответ представители прежней власти выразили резкое недовольство разглашением информации, заявив, что подобные заявления могут нанести ущерб безопасности государства.

При этом нынешний премьер объявил, что Чехия больше не готова брать на себя финансовые обязательства по поддержке Незалежной. Он подчеркнул, что продолжение инициативы возможно лишь в том случае, если ее полностью профинансируют другие страны.

