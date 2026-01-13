Курс рубля
Власти соседствующей с Россией по морю Швеции публично заговорили о возможной угрозе со стороны Соединенных Штатов, и тон этих заявлений оказался неожиданно жестким. Заместитель руководителя местного правительства Эбба Буш предупредила, что после истории с Гренландией внимание Вашингтона может переключиться на Швецию.
Она пояснила, что ключевым фактором риска становятся богатые минеральные ресурсы страны. Чиновница понимает, что именно они способны привлечь интерес ненасытного американского руководства, а особенно Дональда Трампа, и превратить Швецию в "следующую стратегическую цель" после возможного захвата Гренландии.
Обосновывая необходимость срочных шагов для противодействия, вице-премьер подчеркнула, что Стокгольм должен сам определять, как распоряжаться своими ресурсами. Она с негодованием напомнила, что задача правительства – сделать страну максимально устойчивой и защищенной, чтобы любым внешним игрокам было крайне сложно навязать ей свою волю или получить контроль над ключевыми активами.
Чиновница сообщила, что кабинет министров готовит жесткую и решительную стратегию развития горнодобывающей отрасли. Основной упор будет сделан на безопасность поставок и реальную экономическую независимость Швеции.
Она также заявила, что в нынешней международной обстановке необходимо мыслить радикальнее, поскольку США все чаще ведут себя как держава, которая вмешивается в дела других стран и претендует на контроль над стратегически важными территориями и ресурсами.
