ГУР Украины опубликовало фейковый ролик с покушением на Путина

В соцсетях появились кадры визита Владимира Путина на Аляску, где на него производит покушение глава украинской разведки Кирилл Буданов*. По сообщению "Блокнота", фейковый ролик сгенерировали с помощью ИИ и распространили в интернете сотрудники ГУР Украины.
На видео российский лидер едет по заснеженной Аляске к военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Там его якобы в засаде вместе со снайперской винтовкой поджидал Буданов*.
Как только российский лидер в составе своей делегации выходит из авто, глава украинской ГУР берет его "на мушку" и делает выстрел, после которого фейковый Путин падает на землю.
"Идеальный финал", – такое заглавие ролику придумали украинцы.
Журналисты отмечают, что несмотря на короткие сроки подготовки встречи Путина и Трампа на Аляске, спецслужбы уделили особое внимание вопросу безопасности двух лидеров. Тем не менее, подобные угрозы нельзя полностью сбрасывать со счетов и полностью исключать реальной попытки покушения на главу России.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
