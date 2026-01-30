Комик Незлобин рассказал о первой ипотеке в США

Жизнь за границей складывается весьма непросто

Комик Александр Незлобин поделился подробностями своей жизни в США и рассказал о первом опыте с ипотекой уже за океаном. Этой историей он решил поделиться со зрителями прямо со сцены – фрагмент выступления позже появился в открытом доступе.

По словам артиста, оформление кредита стало для семьи весьма неожиданным поворотом. Пока он находился в рабочей поездке, решением жилищного вопроса занялась его супруга, и именно на нее была оформлена ипотека около трех месяцев назад. В итоге семье удалось приобрести небольшие апартаменты, которые стали их первым собственным жильем в Америке.

Беглый комик отметил, что покупка вызвала необычную реакцию у дочери. Ребенок искренне удивился, почему вместо просторного дома родители выбрали компактную квартирку. Юморист с иронией отнесся к ситуации и не стал уточнять стоимость недвижимости.