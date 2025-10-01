Ждите новых потрясений: расшифровано пророчество Ванги на 2026 год

При жизни провидица готовила людей к худшему

При жизни болгарская провидица Ванга сделала множество пророчеств, значения которых продолжают раскрывать историки и толкователи. По их словам, на 2026 год ясновидящая предрекала миру множество потрясений, включая политические и природные.

Например, Ванга говорила, что деятельность человека станет причиной многих экологических катастроф. Среди них – изменение климата и исчезновение природных ресурсов. Она уверяла, что некоторые континенты будут поглощены водой, а другие столкнутся с землетрясениями и экстремальными погодными условиями.

В будущем, по предсказанию Ванги на 2026 год, многим людям придется нелегко – регионы один за другим начнут сталкиваться с нехваткой ресурсов, что приведет к повальной миграции.

Прорицательница также указывала на высокий уровень политической нестабильности. Следующий год может принести с собой эскалации и обострения в уже существующих конфронтациях между странами.

Тем не менее, ожидаются и хорошие события. Ванга отмечала, что человечество ждет серьезный технологический рывок, благодаря которому оно сможет приручить "невидимую силу". Ученые сделают новые открытия в медицине и физике.