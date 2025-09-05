"Долгие муки": индийская ясновидящая раскрыла срок завершения СВО

"Долгие муки": индийская ясновидящая раскрыла срок завершения СВО
Фото: www.unsplash.com
Многие сильно устали от затянувшегося конфликта

Индийская предсказательница Арчена Нагабушанам, которую на родине называют "новой Вангой", высказалась о перспективах окончания конфликтной ситуации, продолжающейся на украинской территории.

Она предвидит, что возможность остановить противостояние появится в 2026 году, но многое будет зависеть от позиции киевских властей. Если руководство Незалежной не сделает выводы и не пойдет на уступки, страну ждут тяжелые страдания, она будет "обречена на долгие муки", а сама война может затянуться на годы.

Медиум считает, что в случае упорства украинской стороны события способны развиваться настолько трагично, что сама Украина рискует исчезнуть как государство. При этом, по ее прогнозу, значительная часть территории республики вернется в состав нашей страны. Западные регионы, напротив, окажутся под влиянием соседних государств, в первую очередь Польши.

Предсказательница подчеркнула, что эти земли Российской Федерации не интересны, поскольку их жители воспитаны в атмосфере вражды к русскому миру и могут стать источником новых конфликтов.

К слову, ранее всплыло жуткое предсказание знаменитого старца о том, что "все покинут Россию".

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
