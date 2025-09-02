"Россию покинут все": всплыло жуткое предсказание знаменитого старца о финале СВО

"Россию покинут все": всплыло жуткое предсказание знаменитого старца о финале СВО
Фото: соцсети
Многие ждут развязку конфликта

Старец Аристоклий Афонский, живший на рубеже XIX–XX веков, оставил пророчества, которые сегодня звучат удивительно актуально. Он предсказывал мировые потрясения, революции и войны, но особое внимание уделил судьбе России.

Провидец говорил: наступит время, когда "Россию покинут все": все государства отвернутся от нашей страны, оставив ее в одиночестве. По его словам, это произойдет для того, чтобы народ возложил надежду не на чужую помощь, а на собственную силу и Божью милость.

Эти слова сегодня воспринимаются как отражение происходящего. Страна сталкивается с санкциями, давлением Запада и попытками изоляции, что невольно делает пророчество особенно точным.

При этом старец подчеркивал: речь идет не о крахе государства, а лишь об испытании. Россия должна пройти через него, чтобы обрести новый путь и внутреннее обновление.

В своих посланиях ясновидящий указывал и на то, что помощь придет с Востока. Именно сила оттуда станет решающей в исходе противостояния.

Финал, как предсказывал монах, окажется неожиданным для всего мира. И произойдет он тогда, когда Россия сделает ставку на веру, стойкость и собственные ресурсы.

К слову, ранее пророк-математик назвал имя последнего президента Соединенных Штатов.

Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
