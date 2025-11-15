Гузеева решила похвастаться подарком от невестки

Вернувшаяся из Грузии телеведущая рассказала, что получила от супруги сына

Телеведущая Лариса Гузеева решила хранить молчание, не выдавая никаких подробностей по поводу недавно появившейся на свет внучки. Однако недавно она поведала о подарке от невестки, дав понять, как относится к выбору своего сына.

В соцсетях ведущая свадебного ток-шоу решила все показать футляр с ее собственными инициалами. Внутри милой шкатулочки, как оказалось, лежит бальзам для губ.

Гузеева совсем недавно прилетела из Грузии – и сразу же похвасталась подарком от невестки. Та нашла такую красоту в "старинной аптеке".

"Анютка не просто там типа "Отвали от меня, свекруха!", а вот что. Красота!" – порадовалась Лариса.

Напомним, несколько лет назад сын Гузеевой Георгий, родившийся в семье Ларисы и Кахи Толордавы, женился на Анне Федориной. С ней он знаком с первых курсов обучения в университете.

Кстати, перед вылетом домой Гузеева устроила переполох в аэропорту Тбилиси. Узнав на стойке регистрации, что все места заняты, как писали СМИ, телеведущая обрушилась с претензиями к персоналу, потребовав разобраться. Все сопровождалось разговором на повышенных тонах.