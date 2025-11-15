Гузеева решила похвастаться подарком от невестки

Курс рубля
Телеведущая Лариса Гузеева решила хранить молчание, не выдавая никаких подробностей по поводу недавно появившейся на свет внучки. Однако недавно она поведала о подарке от невестки, дав понять, как относится к выбору своего сына.
В соцсетях ведущая свадебного ток-шоу решила все показать футляр с ее собственными инициалами. Внутри милой шкатулочки, как оказалось, лежит бальзам для губ.
Гузеева совсем недавно прилетела из Грузии – и сразу же похвасталась подарком от невестки. Та нашла такую красоту в "старинной аптеке".
"Анютка не просто там типа "Отвали от меня, свекруха!", а вот что. Красота!" – порадовалась Лариса.
Напомним, несколько лет назад сын Гузеевой Георгий, родившийся в семье Ларисы и Кахи Толордавы, женился на Анне Федориной. С ней он знаком с первых курсов обучения в университете.
Кстати, перед вылетом домой Гузеева устроила переполох в аэропорту Тбилиси. Узнав на стойке регистрации, что все места заняты, как писали СМИ, телеведущая обрушилась с претензиями к персоналу, потребовав разобраться. Все сопровождалось разговором на повышенных тонах.
