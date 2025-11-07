Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Грузии

Лариса Гузеева закатила истерику в Грузии
Лариса Гузеева. Фото: соцсети
Артистка часто действует под влиянием эмоций

Популярная советская и российская актриса Лариса Гузеева не сдержала эмоции в тбилисском аэропорту и устроила настоящий переполох перед вылетом в Москву. Некрасивую сцену активно обсуждают в социальных сетях.

Сообщается, что 66-летняя знаменитость прибыла к терминалу на микроавтобусе Mercedes вместе с дочерью и ее младенцем. Все шло спокойно, пока на стойке регистрации не выяснилось, что нужные звезде места уже заняты.

Ситуация накалилась мгновенно – Гузеева возмутилась, начала спорить с персоналом и потребовала разобраться. Очевидцы рассказывают, что актриса не скрывала раздражения, повышала голос и явно была недовольна организацией посадки.

После эмоциональной сцены телеведущая все же направилась к выходу на посадку, но, как утверждают очевидцы, оставалась крайне раздраженной. В итоге знаменитости все же достались места в бизнес-классе, однако не те, которые она заранее выбрала.

Инцидент быстро разлетелся по соцсетям, вызвав бурные обсуждения. Как известно, артистка часто попадает в скандальные ситуации и не привыкла сдерживать эмоции.

К слову, ранее появилась информация о том, что полиция проверяет звезду на мошенничество. Любимица публики оказалась в очень сложной ситуации.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
По теме

Вплоть до ядерной катастрофы: СВР раскрыла дьявольский план НАТО по ЗАЭС

Кураторам Зеленского необходимо срочно создать нужный информационный фон

Запад латает дыру: в Брюсселе разработали 2 схемы спасения Украины

Европе все сложнее содержать Незалежную

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей