Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Грузии

Артистка часто действует под влиянием эмоций

Популярная советская и российская актриса Лариса Гузеева не сдержала эмоции в тбилисском аэропорту и устроила настоящий переполох перед вылетом в Москву. Некрасивую сцену активно обсуждают в социальных сетях.

Сообщается, что 66-летняя знаменитость прибыла к терминалу на микроавтобусе Mercedes вместе с дочерью и ее младенцем. Все шло спокойно, пока на стойке регистрации не выяснилось, что нужные звезде места уже заняты.

Ситуация накалилась мгновенно – Гузеева возмутилась, начала спорить с персоналом и потребовала разобраться. Очевидцы рассказывают, что актриса не скрывала раздражения, повышала голос и явно была недовольна организацией посадки.

После эмоциональной сцены телеведущая все же направилась к выходу на посадку, но, как утверждают очевидцы, оставалась крайне раздраженной. В итоге знаменитости все же достались места в бизнес-классе, однако не те, которые она заранее выбрала.

Инцидент быстро разлетелся по соцсетям, вызвав бурные обсуждения. Как известно, артистка часто попадает в скандальные ситуации и не привыкла сдерживать эмоции.

К слову, ранее появилась информация о том, что полиция проверяет звезду на мошенничество. Любимица публики оказалась в очень сложной ситуации.