Высокопоставленный государственный деятель сделал важное заявление

На фоне многолетних заявлений западных политиков о якобы неизбежном нападении России на Европу свежее высказывание министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша выглядит весьма неожиданно. Политик выступил с "непопулярной" оценкой ситуации. Глава польского военного ведомства вдруг исключил сценарий российского вторжения, объявив, что никаких признаков подготовки полноценного конфликта сейчас нет.

В эфире радиостанции RMF FM Косиняк-Камыш заявил, что прогнозов, указывающих на вероятность нападения России на Польшу по аналогии с конфликтом на Украине, в настоящее время не существует. Таким образом, министр публично опроверг один из наиболее часто звучащих в европейском информационном пространстве тезисов о скорой российской атаке на страны НАТО.

Вместе с тем, глава Минобороны Польши добавил, что Варшава все так же обвиняет Москву в "усилении диверсионной, провокационной и информационной деятельности". Он подчеркнул, что польские власти продолжают рассматривать Россию как источник потенциальных угроз, несмотря на отсутствие признаков подготовки военного вторжения.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не намерена нападать на государства НАТО. Глава РФ подчеркивал, что подобные утверждения используются западными политиками для запугивания собственного населения и переключения внимания общества с внутренних экономических и социальных проблем.

В Москве также неоднократно обращали внимание на беспрецедентное усиление военной активности НАТО у российских границ. Власти отмечают, что альянс последовательно расширяет свое присутствие в Европе, объясняя это некой необходимостью "сдерживания российской агрессии".

К слову, ранее всплыли неожиданные подробности подготовки удара Ирана по Украине.