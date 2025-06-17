Елену Летучую выгнали с общественного мероприятия

Поведение знаменитости не понравилось известному экстрасенсу

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что во время съемок шоу она оказалась на сеансе знаменитого медиума Анатолия Кашпировского, который не так давно возобновил свою практику. По ее словам, ее выгнали с общественного мероприятия в присутствии зрителей.

Сперва, утверждает Елена, Кашпировский проявлял к ней особое внимание: строил глазки со сцены, заигрывал, после чего пригласил ее на сцену для проведения особого ритуала. При этом она утверждает, что медиум позволял себе колкости и грубости в адрес собравшихся людей в зале.

После того, как Летучая поднялась на сцену, Кашпировский предпринял попытку излечить ее от аллергии с помощью своих способностей, но все закончилось неожиданным образом.

"Он меня прогнал. Не стал он меня ронять (вводить в гипноз). Он тыкнул в меня микрофоном и сказал: "Иди отсюда, со сцены"", – рассказала ведущая.

Также Елена отметила, что медиум отлично выглядит для своих 85 лет – по ее словам, он является довольно "крепеньким" мужчиной. Дополнительно Летучая вспомнила, что когда-то отдала крупную сумму денег цыганке, не исключив, что стала жертвой гипноза.

Ранее Елена Летучая похвасталась пышным бюстом в тесном купальнике.