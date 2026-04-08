"Мы готовы зеркально ответить": Зеленский запросил прекращение огня у Москвы
Фото: commons.wikimedia.org
Киев вдохновился перемирием на Ближнем Востоке

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с очередной инициативой. Увидев новости о временном прекращении огня между Ираном, США и Израилем, он решил, что и Украина может рассчитывать на реализацию аналогичной инициативы. В своих соцсетях он обратился к России с просьбой остановить удары.

Зеленский похвалил ближневосточные стороны за "правильное решение", которое ведет к окончанию войны. И тут же заявил, что Украина готова ответить зеркально – если Москва прекратит бить по украинской инфраструктуре.

"Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть",– высказался глава киевского режима в соцсетях.

Проблема лишь в том, что в Кремле хорошо помнят предыдущие попытки перемирия. Только во время самого первого режима прекращения огня Киев нарушил его 27 раз. В ЛНР ВСУ использовали запрещенные Минскими соглашениями снаряды.

Президент РФ Владимир Путин не раз напоминал: Россия предлагала Украине перемирия, но киевский режим каждый раз систематически и цинично их нарушал. После чего любые дискуссии сворачивались.

Двумя днями ранее Зеленский уже обращался к западным партнерам после ночных атак ВС России. Он утверждал, что было выпущено более 140 дронов, и призывал партнеров усиливать защиту неба. "Это ежедневная работа всех, а не только Украины", – заявил он. В Минобороны РФ подтвердили удары, уточнив, что всего было поражено 148 районов.

Источник: РИА Новости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей