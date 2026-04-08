Киев вдохновился перемирием на Ближнем Востоке

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с очередной инициативой. Увидев новости о временном прекращении огня между Ираном, США и Израилем, он решил, что и Украина может рассчитывать на реализацию аналогичной инициативы. В своих соцсетях он обратился к России с просьбой остановить удары.

Зеленский похвалил ближневосточные стороны за "правильное решение", которое ведет к окончанию войны. И тут же заявил, что Украина готова ответить зеркально – если Москва прекратит бить по украинской инфраструктуре.

"Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть",– высказался глава киевского режима в соцсетях.

Проблема лишь в том, что в Кремле хорошо помнят предыдущие попытки перемирия. Только во время самого первого режима прекращения огня Киев нарушил его 27 раз. В ЛНР ВСУ использовали запрещенные Минскими соглашениями снаряды.

Президент РФ Владимир Путин не раз напоминал: Россия предлагала Украине перемирия, но киевский режим каждый раз систематически и цинично их нарушал. После чего любые дискуссии сворачивались.

Двумя днями ранее Зеленский уже обращался к западным партнерам после ночных атак ВС России. Он утверждал, что было выпущено более 140 дронов, и призывал партнеров усиливать защиту неба. "Это ежедневная работа всех, а не только Украины", – заявил он. В Минобороны РФ подтвердили удары, уточнив, что всего было поражено 148 районов.